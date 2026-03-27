LANCE LIVRE 27-03-2026

‘V de Verdade’

A websérie “V de Verdade – Em terra de fatos, fake não tem vez”, lançada pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), traz orientações para ajudar eleitoras e eleitores a reconhecer conteúdos enganosos e a evitar a disseminação de desinformação, especialmente no contexto das eleições.



Cinco episódios

Ao longo de cinco episódios, a série explica como funcionam os principais mecanismos de circulação de informações nas redes sociais e nas plataformas digitais.



Iniciativa

A iniciativa integra campanha da Justiça Eleitoral voltada ao combate às fake news e ao incentivo à adoção de uma postura mais crítica diante do grande volume de conteúdos consumidos diariamente.



Proposta

A proposta é oferecer um roteiro simples de consulta, que auxilie o público a refletir antes de compartilhar mensagens, vídeos e imagens.



‘Ilumina Suzano’

O projeto “Ilumina Suzano”, promovido pela Secretaria Municipal de Manutenção e Serviços Urbanos, realizou 1.001 atendimentos nos dois primeiros meses do ano. No período, foi dada especial atenção ao sistema composto por luminárias de LED, com instalação de 272 unidades, modernização de 224 estruturas e manutenção em outras 45.



Cobertura integral

O trabalho destinado a garantir cobertura integral da cidade com lâmpadas de LED tem contemplado também a conservação dos dispositivos já existentes, até que ocorra a transformação completa para o novo sistema.



28 mil pontos de luz

Dos 28 mil pontos de iluminação pública de Suzano, mais de 15 mil já contam com luminárias de LED e o restante contará com essa tecnologia até o fim deste ano.



Atividades

As atividades relacionadas aos reparos e aperfeiçoamento desses pontos ainda abrangem outros serviços que incluíram a substituição de 343 relés, essenciais para o funcionamento automático das luzes ao anoitecer; a troca de 755 metros de cabos; e a instalação de 332 conectores.