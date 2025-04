LANCE LIVRE 27-04-2025

Daniela Itice

recebe Medalha

A Câmara de Suzano entregou, em uma sessão solene, a Medalha Antônio Marques Figueira à advogada e diretora do Procon suzanense, Daniela Itice Ferreira. O autor da homenagem é o vereador Marcos Antonio dos Santos (PRD), o Maizena.

Reconhecimento do trabalho

“Jamais deixaria de reconhecer o trabalho da Daniela, vendo tudo o que ela faz dentro do Procon”, disse ele, que lembrou que a homenageada recebeu, no ano passado, o Título de Cidadã Suzanense.

Cidade do

coração

Daniela Itice disse que Suzano é sua “cidade do coração”. “Tem uma frase que gosto muito, que é ‘trabalhe com o que você ama, porque aí você não vai trabalhar nunca’. E o prefeito Rodrigo (Ashiuchi) e prefeito Pedro (Ishi) me deram essa oportunidade de poder ajudar o próximo”, afirmou.

Avaliação

do transporte

O DS publicou, na semana passada, uma importante informação mostrando que a Secretaria de Transporte e Mobilidade Urbana de Suzano conduzirá, a partir do primeiro dia útil de maio (05/05), uma avaliação por pesquisas que pretende ouvir passageiros do transporte público municipal de ônibus e vans para obter informações sobre o perfil dos usuários e a experiência durante as viagens, a partir de estudos e questionários junto à população.

Três meses

O trabalho deverá contemplar, durante três meses, escutas em pontos de parada e abordagens no interior dos coletivos, em diferentes linhas e localidades da cidade.

Dados

Os dados proporcionarão os instrumentos necessários para que a administração municipal possa traçar um diagnóstico do sistema de transporte coletivo e embasar estudos para a proposição de melhorias no atendimento e identificar gargalos no trânsito.