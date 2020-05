Lance Livre 27-05-2020

Bom sinal

A visita do governador João Doria (PSDB) ontem, em Suzano, serviu como um bom sinal de que o Alto Tietê pode contar com a ajuda do Estado no combate à Covid-19.

Prefeitos

cobram apoio

No Alto Tietê, os prefeitos cobram apoio para conseguir equipamentos, entre eles respiradores, e, ainda, a abertura de leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

HC até 30 de junho

O Hospital das Clínicas (HC) de Suzano tem a promessa de receber 90 leitos. O prazo é de abertura até dia 30 de junho.

Raul Brasil

Doria esteve na Escola Estadual Professor Raul Brasil acompanhando o término das obras da reforma da escola (leia mais na página 6).

Eleições inviáveis?

O Conselho Político da Confederação Nacional de Municípios (CNM) - órgão que representa os prefeitos do País - se reuniu para debater as eleições municipais e as próximas ações do movimento.

Pleito

A liderança municipalista nacional foi unânime em confirmar a inviabilidade do pleito. Em nome dos prefeitos, eles defenderam a unificação de mandatos e eleições únicas em 2022, conforme antiga reivindicação do movimento.

Opinião dos

prefeitos da região

O DS vem colhendo a opinião dos prefeitos das cidades do Alto Tietê sobre adiamento das eleições e deve divulgar em reportagem especial o posicionamento de cada um.

Partidos

Enquanto não existe decisão oficial sobre adiamento das eleições, os partidos no Alto Tietê seguem tentando se fortalecer e ampliar seus quadros.

Filiados

Só para se ter uma ideia, o Alto Tietê tem 122.711 eleitores filiados a partidos políticos. O Progressistas (PP) é a sigla com o maior número de simpatizantes, com 13.061.