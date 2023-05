LANCE LIVRE 27-05-2023

Associação Amigos da Santa Casa

O diretor da empresa Contabyte Consultoria e Gestão Contabil, Robinson Fernandes Moraes Guedes, é o novo presidente da Associação Amigos da Santa Casa (Amisc).



Ex-secretário em Ferraz e Suzano

Guedes é ex-secretário da Fazenda de Ferraz de Vasconcelos e da Receita de Suzano.



Assembleia

Neste mês ele participou da assembleia que definiu a nova diretoria da Amisc e, na ocasião, foi eleito como presidente da entidade.



Surgimento em 2019

Guedes lembrou que a Amisc surgiu em Suzano, em 2019, com o propósito de contribuir com a gestão, gerar recursos e também de zelar pela qualidade no serviço oferecido no equipamento de Saúde.



Responsabilidade

“É uma grande responsabilidade, no qual eu reafirmo meu compromisso social e econômico com a população, para que possamos promover melhorias”, disse pelas redes sociais.



Conselho de Segurança em Ferraz

A prefeita Priscila Gambale (Podemos) participou da posse dos membros da nova diretoria do Conselho Municipal de Segurança (Conseg) de Ferraz de Vasconcelos.



Membros

O conselho tem Gláucio Bezerra Lemos (presidente), Cláudio Gonçalves (vice-presidente), Gilson Cardoso (1° secretário), Sônia Maria (2° secretário) e Balbino Nunes Filho (diretor social e assuntos comunitários). A nova gestão é para o biênio 2023-2025.