LANCE LIVRE 27-05-2025

Câmara terá audiência pública de Finanças

A Câmara de Suzano terá hoje (27), às 17 horas, a audiência pública da Secretaria de Finanças, referente às metas fiscais do primeiro quadrimestre de 2025.



Perguntas

O internauta que desejar enviar perguntas aos representantes do Executivo pode acessar o link audienciasonline.camarasuzano.sp.gov.br. As perguntas enviadas pelo site serão recebidas e lidas após a prestação de contas.





Comissão

A Comissão de Finanças e Orçamento da Casa de Leis tem como presidente o vereador Denis Claudio da Silva (PSD), o Filho do Pedrinho do Mercado, como relator o parlamentar Leandro Alves de Faria (PL), o Leandrinho, e como membro o vereador Marcos Antonio dos Santos (PRD), o Maizena.

Plenário

A audiência pública pode ser acompanhada no Plenário da Casa de Leis, que fica na rua dos Três Poderes, 65, Jardim Paulista, ou de forma online, pelo canal TV Câmara Suzano no YouTube (www.youtube.com/TVCâmaraDeSuzano) ou ainda pela página da Casa de Leis no Facebook: www.facebook.com/camarasuzano.



71° Undokai Suzano

O prefeito Pedro Ishi (PL) participou do 71° Undokai Suzano, promovido pelo Bunkyo Suzano. “Uma festa linda que une esporte, cultura e integração entre gerações, especialmente para nossas crianças, que aprendem desde cedo valores como respeito, cooperação e trabalho em equipe”, disse o prefeito. Pedro Ishi parabenizou o Bunkyo de Suzano “por manter viva essa tradição tão significativa”. “Em nome do presidente Reinaldo Katsumata, deixo meu agradecimento a toda a equipe que trabalhou com tanto carinho para a realização desse evento”.