Lance Livre 27-06-2018

RenovaBR

reúne líderes

Após participar de palestra com alunos do RenovaBR, o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Luís Roberto Barroso se encontrou com líderes do Movimento Acredito.



Formação

Formado por jovens ativistas políticos espalhados pelo Brasil, o Acredito, segundo sua assessoria, trabalha para impulsionar a renovação política do País e se baseia em outros dois pilares: a criação de uma agenda de prioridades para o Brasil e o engajamento da população na implementação desta agenda.



Mogiana

A mogiana Alessandra Monteiro, pré-candidata a deputada estadual, esteve presente no encontro em que o grupo discutiu a participação da juventude na renovação da política brasileira por meio das eleições de 2018.



Novos políticos

De acordo com sua assessoria, o RenovaBR é um grupo funciona como escola para novos políticos, são cursos de formação para jovens que desejam e que estão entrando na política.



Diocese de Mogi

De amanhã (28 de junho) a 1º de julho, a Diocese de Mogi das Cruzes vai acolher o IV Congresso Missionário de Seminaristas do Regional Sul 1 da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB).



80 seminaristas

Cerca de 80 seminaristas de todo o Estado de São Paulo vão participar do encontro com o tema "Vocacionados do Pai: a missão no coração do presbítero".



Atividades

As principais atividades acontecem no auditório da Faculdade de Filosofia e Teologia Paulo VI, no entanto, a programação conta ainda com atividades em outros pontos religiosos da cidade de Mogi das Cruzes.



Dados econômicos

Guarulhos sediou ontem o lançamento da primeira edição do “Caderno Econômico Alto Tietê”, uma iniciativa do Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê (Condemat). O governador Márcio França participou do evento, que apresentou a publicação e contou com o apoio da Investe São Paulo – Agência Paulista de Promoção de Investimentos e Competitividade. (O DS traz reportagem sobre o assunto na edição de hoje).