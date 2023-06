LANCE LIVRE 27-06-2023

‘Quarentena’ para ingressar no Fumefi

O ex-deputado estadual Estevam Galvão de Oliveira (União Brasil) deve assumir oficiamente o cargo de presidente do Fundo Metropolitano de Financiamento e Investimento (Fumefi) do Estado de São Paulo neste segundo semestre.



Órgão do Estado

O ex-parlamentar teve de cumprir “quarentena” de 90 dias exigida antes de começar a trabalhar no órgão do Estado.



Priscila Yamagami

A ida da vice-prefeita de Mogi das Cruzes, Priscila Yamagami Kahler, para o Partido Progressita (PP) fortalece o partido para as eleições municipais na região em 2024.



Início do mês

Priscila deixou o Podemos (PODE) no início deste mês e se filiou ao PP.



Perspectivas

Pelas redes sociais, na época, Priscila disse que “enxerga este momento como novas perspectivas estabelecidas e está ansiosa para começar a escrever uma trajetória de trabalho, etica e com foco sempre em Mogi das Cruzes”.



Coordenação

Além de presidente da Comissão Provisória Municipal de Mogi, Yamagami deverá coordenar o Progressistas Mulher em toda a região do Alto Tietê.



Taça das Favelas

O prefeito de Suzano, Rodrigo Ashiuchi (PL), acompanhou, no final de semana, a semifinal da Taça das Favelas Alto Tietê 2023. O evento tem à frente a Central Única de Favelas (Cufa). A disputa aconteceu no Estádio Municipal Suzanão.



Em maio

A Taça das Favelas começou em maio, com mais de mil participantes, contando com 8 times feminino e 32 masculino.