LANCE LIVRE 27-06-205

Morre o jornalista Paulo Quaresma

Amigos e familiares se despediram nesta quinta-feira (26) do jornalista Paulo Sérgio do Vale Quaresma. Ele faleceu durante a madrugada, aos 69 anos, em Mogi das Cruzes. O profissional teve trajetória marcante em órgãos de imprensa no Alto Tietê.



Formação

Formado na Universidade Santa Cecília (Unisanta), o jornalista iniciou a carreira como editor na Revista Expressão, em 1986. Em seguida, passou pelo jornal Classificadão, na função de editor. Migrou para a TV Mar (Santos/SP), como produtor, indo em seguida para a TV Manchete, cuidando de projetos especiais. Passou pelo jornal Diário de Suzano onde foi chefe de reportagem. Trabalhou como editor na Cidade Viva Web e ainda nos jornais Mogi News, TV Mogi News e ‘A Semana de Mogi’. Paulo era casado e deixa uma filha. O velório teve início às 12h30 e terminou às 20 horas de ontem, quando ocorreu o encerramento da cerimônia de despedida.



Suzangames

A Secretaria Municipal de Educação, realiza na quinta-feira da próxima semana (03/07) a segunda edição do Suzangames, uma iniciativa desenvolvida em parceria com a plataforma Matific que busca fortalecer o aprendizado da matemática entre os estudantes dos 3º, 4º e 5º anos do ensino fundamental da rede municipal.



Atividade

A atividade será sediada, novamente, no Complexo Educacional e Cultural Mirambava, no centro, com participação de 29 escolas e centenas de alunos nos períodos da manhã (das 8 às 11 horas) e da tarde (das 14 às 17 horas).