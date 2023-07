LANCE LIVRE 27-07-2023

Ponto facultativo nos dias de jogos

A prefeita de Ferraz de Vasconcelos, Priscila Gambale (Podemos), confirmou ponto facultativo nos dias de jogos da seleção brasileira feminina. O time participa de Mundial da Fifa.



Horários

Assim, nos dias em que os jogos começarem às 7 horas, o expediente terá início às 11 horas. Já quando os jogos forem às 8 horas, o expediente terá início às 12 horas. “Como a primeira mulher prefeita da cidade, entendo a importância de valorizar e incentivar o esporte feminino. Nossa seleção representa força, talento e determinação, e merece todo o nosso apoio”, disse Priscila Gambale.



Ceagesp em Itaquá

O prefeito de Itaquá, Eduardo Boigues (PP), esteve na área onde o governo etadual vai construir um entreposto de alimentos na cidade.



Ayrton Senna

Será no acesso da Rodovia Ayrton Senna (SP-070). Esta é a primeira liberação do Estado para a adequação de rodovias de alto padrão técnico, classificadas como classe zero, à chegada de grandes armazéns de produtos alimentares. no município de Itaquaquecetuba, na região do Alto Tietê.



História

“Com certeza a maior notícia da história de Itaquá. Orgulho de fazer parte desta transformação, trazendo mais oportunidades para nossa cidade”, disse o prefeito.



40 dias

Suzano vive a expectativa da abertura do Hospital Regional em Suzano, prometido pelo governador Tarcísio de Freitas. A unidade deverá iniciar atividades no prazo de 40 dias. O prefeito de Suzano, Rodrigo Ashiuchi (PL), ressaltou que unidade será de grande importância para o Alto Tietê.