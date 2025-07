LANCE LIVRE 27-07-2025

Desfiliação

Com o aval político da alta cúpula da sigla no Estado de São Paulo e até mesmo do primeiro vice-presidente nacional da legenda, deputado federal Marcio Alvino (SP), o vereador Renato Ramos de Souza, o Renatinho Se Ligue, pediu a desfiliação do Partido Liberal (PL) no começo do mês. Na mesma data, o parlamentar ferrazense que exerce o seu mandato eletivo publicou em suas redes sociais uma carta aos liberais da cidade. A apuração é do portal da Câmara Municipal de Ferraz.



Agradece

No texto, Renatinho Se Ligue faz um agradecimento especial à direção estadual na figura do presidente do PL Tadeu Candelária, ao próprio Marcio Alvino e aos correligionários da antiga sigla na cidade. Segundo ele, o apoio dos dirigentes e, sobretudo, a votação expressiva dos eleitores foram decisivos para a sua vitória eleitoral em 2024. No pleito, o vereador recebeu 2.124 votos.



Formação

Aos 32 anos e graduado em artes e marketing, Renatinho Se Ligue tem se destacado na política local como o principal crítico pontual da atual gestão municipal. Somente, no primeiro semestre, o vereador apresentou 23 requerimentos, porém, 12 foram rejeitados pela base aliada, 83 indicações para o Poder Executivo, quatro moções, sendo uma de repúdio ao Hospital Regional e 11 projetos de lei.



Saída amigável

Para sair do PL de forma amigável, Renatinho Se Ligue também contou com um apoio político de peso, que é o presidente estadual do Partido Socialista Brasileiro (PSB), deputado estadual Caio França. Na realidade, as duas legendas fecharam um acordo tácito que permitiu também a saída do vereador mogiano Luciano Botelho, justamente, para ingressar no PL.



PSB é o destino

Nas próximas semanas, Renatinho deverá oficializar a sua filiação ao PSB e, desta forma, aliar, de fato, o seu perfil político com o seu escudeiro Caio França, com quem mantém uma estreita relação política e com a deputada federal Tabata Amaral (PSB-SP).