Lance Livre 27-08-2019

Jovens líderes

do PSDB

Em reportagem publicada na edição de sábado do jornal Folha de S. Paulo, o PSDB deixa claro que busca criar um movimento semelhante ao 'Renova BR' e 'Acredito'. O partido iniciou o programa "Jovens líderes do PSDB”.

Objetivo

O objetivo é reunir pessoas de até 30 anos para disputar as eleições municipais de 2020 e que até o momento não ocuparam nenhum cargo político.

Inscrição

As inscrições estão abertas desde sexta-feira (23), e seguem até o fim de setembro. Para fazer parte, os jovens precisam saber defender os valores do partido: liberdade econômica e respeitar direitos individuais. Essas são diretrizes de partidos "sociais-democratas". Não serão permitidos candidatos extremistas, conforme disse o partido.

Treinamento

Segundo a reportagem, os inscritos terão formação política e financiamento público de campanha. "A vida pública está precisando de renovação e de quadros jovens que possam se habilitar para o processo eleitoral", disse o presidente nacional do PSDB, Bruno Araújo.

Aulas

O PSDB disse que os selecionados terão aulas com o ex-presidente e um dos líderes da sigla, Fernando Henrique Cardoso. Com ele os jovens vão aprender sobre a história do partido e princípios da sigla.

TSE

O Portal do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) na internet oferece, de forma gratuita, o serviço de emissão ou validação de certidões eleitorais, com a possibilidade de impressão imediata.

Documentos

Para obter esses documentos, não há a necessidade de intermediação de terceiros, bastando somente ao interessado conectar-se ao site do TSE.

Caminho

O caminho é muito simples. Logo na página inicial do Portal, o usuário deve acessar a aba Eleitor e Eleições, depois a área Certidões, clicar nos links de acesso e, em seguida, preencher todos os campos do formulário com os mesmos dados do cadastro eleitoral.