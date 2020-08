Lance Livre 27-08-2020

Armando apóia

Heroilma

O ex-prefeito de Itaquá, Armando Tavares Filho, o Armando da Farmácia, que comandou a cidade entre 2005 e 2012, vai apoiar à pré-candidatura da ex-deputada Heroilma Soares (Avante).

Cotado

O ex-prefeito vinha sendo cotado como candidato neste ano.

Deputada estadual

Deputada estadual eleita em 2010 com mais de 80 mil votos, Heroilma também foi secretária de Promoção Social de Itaquaquecetuba entre 2005 e 2010, na gestão de Armando da Farmácia.

30 anos

“Heroilma, que foi minha esposa por mais de 30 anos e me deu filhos e netos maravilhosos, tem meu total apoio nessa luta para que nossa cidade cresça novamente", disse o ex-prefeito, por meio de sua assessoria.

Curva da

Covid em Mogi

O prefeito Marcus Melo (PSDB) disse que, em Mogi das Cruzes, os números do coronavírus mostram que a curva de infectados e de óbitos finalmente começa a diminuir.

310

Lamentavelmente, até terça-feira, nesses quase seis meses de pandemia, 310 mogianos perderam a luta para a doença. “Aos familiares e amigos dessas pessoas, minha solidariedade”, disse Marcus Melo.

Período difícil

Segundo ele, está sendo um período difícil. “Mas estamos superando, com muito trabalho, pautados sempre pela ciência, pela orientação dos profissionais da saúde”, disse.

Testes

O prefeito de Mogi afirmou que a Prefeitura ampliou o número de pessoas testadas. “Mudamos os protocolos de atendimento conforme fomos conhecendo e entendendo esta doença”.

Câmaras

O Tribunal de Contas do Estado (TCE) divulgou os gastos e arrecadação das câmaras municipais e o DS conseguiu os números das cidades da região. Os dados estão publicados na edição de hoje. Com plenários que vão de nove a 33 ocupantes, as Câmaras Municipais paulistas abrigam 6.921 vereadores e representam os interesses de uma população estimada em 33.667.026 habitantes no Estado.