LANCE LIVRE 27-08-2023

Pedro Ishi

O nome do secretário de Saúde, Pedro Ishi, apontado pelo presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, o Boy, - em entrevista à jornalista Marilei Schiavi no Programa Radar Noticioso da Rádio Metropolitana - como aquele que tem mais condições para disputar a sucessão do prefeito Rodrigo Ashiuchi (PL) agitou o meio político.



Favorito

Nos bastidores, Ishi já era tido como o favorito para disputar a Prefeitura em 2024.



Pergunta que fica

A pergunda que fica, no entanto, é quem será o vice na mesma chapa. Muitos nomes “correm por fora”, mas a definição ainda vai depender do cenário municipal.



Quem vai concorrer?

Outra pergunta que seguiu, nesta semana, é saber quem poderá ser o concorrente na disputa com Pedro Ishi. O ex-prefeito Marcelo Candido (PSOL) continua sendo um dos que devem ir para a disputa.



PSD

O fato de o ex-deputado estadual Estevam Galvão de Oliveira ter ido para o PSD, na semana passada, deixando o União Brasil, dá uma prévia de que o escolhido para suceder Rodrigo Ashiuchi, deve ter uma importante aliança de apoios.



Apoio

O PSD, do deputado federal, Marco Bertaiolli, assim como a maioria dos vereadores da Câmara de Suzano, devem apoiar a atual base de governo nas eleições de 2024.



Articulações

Um especialista político ouvido pela Coluna Lance-Livre, na semana passada, defendeu que as articulações políticos devem acontecer agora, para evitar surpresas.