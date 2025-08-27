LANCE LIVRE 27-08-2025

Marco Bertaiolli será professor convidado

O conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCE-SP) Marco Bertaiolli será o professor convidado da segunda aula do Programa Liderança Ativa (PLA), criado pela vereadora Priscila Yamagami (PP).



Tema

Com o tema “O Papel da Liderança e a Cidadania Ativa”, Bertaiolli vai compartilhar, no próximo dia 13 de setembro (sábado), todo o seu conhecimento com os alunos do programa totalmente gratuito que tem como objetivo formar novas lideranças na cidade, especialmente nos bairros.



Foi secretário de Indústria e Comércio

Bertaiolli já foi secretário de Indústria e Comércio, presidente da Associação Comercial de Mogi das Cruzes (ACMC), vice-presidente da Federação das Associações Comerciais do Estado de São Paulo (Facesp), vice-presidente da Confederação das Associações Comerciais e Empresariais do Brasil, vereador, vice-prefeito e prefeito de Mogi das Cruzes, deputado estadual e deputado federal, até 2023, quando foi convidado a ser conselheiro do TCE-SP.



Auditório

O PLA está sendo realizado no auditório Tufi Elias Andery da Câmara Municipal (Avenida Vereador Narciso Yague Guimarães, 381, Centro Cívico) sempre aos sábados e os módulos são individualizados, ou seja, não é necessário ter participado de um para participar de outro.

Certificado por aula

O PLA oferece um certificado por aula e, ao final, quem participar de todos receberá um certificado a mais, referente ao programa completo, e haverá uma formatura.