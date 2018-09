Lance Livre 27-09-2018

Jilmar Tatto

O candidato do PT ao Senado, Jilmar Tatto, fará amanhã, às 16 horas, campanha em Suzano. Ele estará na Praça dos Expedicionários e será recepcionado por petistas de Suzano e região.

Selo de

Acessibilidade

O Selo de Acessibilidade Digital conquistado pela Câmara de Suzano passou a repercutir também na impressa nacional. Nesta semana, o portal do jornal O Estado de S. Paulo, em reportagem do blog “Vencer Limites”, cita o site do Legislativo de Suzano entre as páginas na internet que já receberam o Selo de Acessibilidade Digital.

Como obter

A matéria, que também explica como obter o selo concedido pela Secretaria da Pessoa com Deficiência (SMPED) da Prefeitura de São Paulo, pode ser acessada pelo link https://brasil.estadao.com.br/blogs/vencer-limites/sao-paulo-certifica-websites-acessiveis/.

Maio deste ano

O site do Legislativo suzanense (camarasuzano.sp.gov.br) conquistou o selo em maio deste ano e foi apresentado como “caso de sucesso” no evento de lançamento da iniciativa, realizado na capital paulista. A Casa de Leis foi o primeiro órgão público do Brasil fora do município de São Paulo a contar com esta certificação de acessibilidade na web no País.

7 de outubro

No dia 7 de outubro, o eleitor terá a oportunidade de registrar na urna eletrônica o futuro que ele deseja para o seu Estado e para o Brasil. De acordo com o Tribunal Regional Regional Eleitoral (TRE), não votar ou optar pelo voto nulo ou em branco são formas de desperdiçar a chance de se posicionar, transferindo a responsabilidade da escolha para os outros eleitores.

Filme de campanha

Um filme da campanha da Justiça Eleitoral contra o absenteísmo está sendo veiculado nas emissoras de televisão.

Cenas do cotidiano

Nele são mostradas cenas do cotidiano em que as pessoas não tomam as decisões que precisam tomar, como o nome do bebê e a camisa que vai vestir, e são surpreendidas quando terceiros escolhem por eles.