Lance Livre 27-09-2019

Liderança

de Suzano

A administração do prefeito Rodrigo Ashiuchi (PL) comemorou ontem o ranking da geração de emprego no Alto Tietê que encerrou o mês de agosto com Suzano novamente na liderança.

Sétimo mês

Pelo sétimo mês consecutivo, o município se mantém no topo da lista, somando 2.063 empregos formais. Segundo o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), vinculado ao Ministério da Economia, o índice representa quase 60% de todas as oportunidades geradas na região.

Comparação

Em comparação com o mês anterior, a cidade registrou a abertura de 350 novos postos de trabalho, sendo que em julho Suzano somava 1.713 vagas acumuladas desde o início do ano.

Expectativa

Diante dos resultados já conferidos em 2019, a expectativa é de que o ano se encerre novamente com bons índices ao município, segundo a Prefeitura.

Mais oportunidades

Para 2020, um novo concurso público na administração suzanense prevê 105 vagas em 62 funções de vários setores, com salários que chegam a R$ 8.774,57. As provas estão previstas para serem aplicadas entre novembro e dezembro.

IBGE em Ferraz

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) pretende visitar todos os 56.132 domicílios de Ferraz de Vasconcelos durante a realização do censo demográfico previsto para ocorrer de agosto a outubro de 2020.

Assunto tratado

O assunto foi tratado por representantes do órgão federal e integrantes da comissão municipal na primeira reunião de planejamento e acompanhamento do censo no Palácio da Uva Itália, na Vila Romanópolis.

Engajamento

Além disso, para incentivar o engajamento maciço da população local, ou seja, convencer a comunidade sobre a importância do censo demográfico que serve, por exemplo, como base para definir o valor do repasse do Fundo de Participação do Município (FPM), a direção da agência do IBGE que abrange Ferraz, Poá e Suzano promoverá em parceria com as unidades de ensino o projeto IBGE Educa. A ideia visa formar agentes multiplicadores.