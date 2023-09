LANCE LIVRE 27-09-2023

Leandrinho

O vereador Leandro Alves de Faria (PL), o Leandrinho, apresentou ao presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp), André do Prado (PL), demandas para Suzano.



Arena Esportiva

O vereador solicitou recursos para a construção de uma Arena Esportiva no Jardim São José, que vai beneficiar os moradores da região com mais lazer e esporte. Também pediu apoio para a construção de um talude de concreto no Corredor Ecológico do Jardim Revista, localizado na Avenida Atlântica. E ainda falou sobre a necessidade de regularização de imóveis no Ramal São José, que vai garantir segurança jurídica e qualidade de vida para as famílias.



Suzano Papel

A empresa Suzano, referência global na fabricação de bioprodutos desenvolvidos a partir do cultivo de eucalipto, foi reconhecida como o grande destaque do Anuário Época Negócios 360º. A tradicional premiação das melhores empresas do Brasil também apontou a Suzano como a melhor empresa nas categorias Papel e Celulose e Desempenho Financeiro.



Estudo

O estudo foi conduzido pela Fundação Dom Cabral em parceria com a Época Negócios e colaboração da Boa Vista.



Sumie Tanaka

O prefeito de Suzano, Rodrigo Ashiuchi (PL), se encontrou, nesta terça-feira (26), com a servidora Sumie Tanaka Balogh, que há 28 anos trabalha como enfermeira na rede municipal de saúde. “Dedicou parte da sua vida a cuidar dos suzanenses, e agora alcança a aposentadoria”.



Agradecimento

O prefeito agradeceu a dedicação com homenagem na presença de amigos e familiares. “A história da Sumie na saúde em Suzano foi marcada por muitos ensinamentos à toda equipe e também respeito com a população”. A servidora trabalhou na UBS do Jardim Vitória, na unidade do Boa Vista, no Pronto Socorro e no Ambulatório de Especialidades.