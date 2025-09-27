Envie seu vídeo(11) 4745-6900
27/09/2025
LANCE LIVRE 27-09-2025

27 setembro 2025 - 05h00Por editoracao

Segurança  em pauta 
A segurança é uma pauta importante para os prefeitos das cidades do Alto Teitê. Eles buscam reestruturação das Guardas Civis Municipais (GCMs) e o reforço dos equipamentos para atuação da corporação.
 
Guardas 
Nesta semana, a Guarda Civil Municipal (GCM) de Suzano, por exemplo, iniciou a atuação pela operação "Sem Fronteiras”, organizada pelo Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê (Condemat+), que reuniu as Guardas e Polícias Civil e Militar da região para um trabalho conjunto de saturação e visibilidade entre as cidades. 
 
Objetivo 
O objetivo foi ampliar a sensação de segurança e combater diferentes modalidades de crimes, em especial nas áreas limítrofes entre municípios. Importante destacar é que esse operação reuniu municípios do Alto Tietê. A divisão do trabalho foi estruturada em três grandes grupos de municípios. Suzano integrou a frente formada também por Mogi das Cruzes, Guararema, Salesópolis, Biritiba Mirim e Santa Branca.  
 
60 viaturas 
Esse bloco, sozinho, mobilizou 60 viaturas e cerca de 160 agentes, ampliando a capacidade de resposta e a presença ostensiva das forças de segurança na região. 
 
Acolhimento 
O Núcleo de Acolhimento aos Servidores (NAS), vinculado à Secretaria de Administração de Suzano, realiza um trabalho importante e primordial, em Suzano. 
 
‘Cuidar Educa’
O órgão promoveu na última segunda-feira (22/09) o projeto “Cuidar Educa”. Realizado em parceria com a Secretaria Municipal de Educação, a atividade é direcionada aos professores e demais colaboradores da pasta, sendo que o primeiro encontro foi sediado na Escola Antonio Maschietto, no Jardim Santa Inês, e contou com 36 participantes. 