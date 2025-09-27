LANCE LIVRE 27-09-2025

Segurança em pauta

A segurança é uma pauta importante para os prefeitos das cidades do Alto Teitê. Eles buscam reestruturação das Guardas Civis Municipais (GCMs) e o reforço dos equipamentos para atuação da corporação.



Guardas

Nesta semana, a Guarda Civil Municipal (GCM) de Suzano, por exemplo, iniciou a atuação pela operação "Sem Fronteiras”, organizada pelo Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê (Condemat+), que reuniu as Guardas e Polícias Civil e Militar da região para um trabalho conjunto de saturação e visibilidade entre as cidades.



Objetivo

O objetivo foi ampliar a sensação de segurança e combater diferentes modalidades de crimes, em especial nas áreas limítrofes entre municípios. Importante destacar é que esse operação reuniu municípios do Alto Tietê. A divisão do trabalho foi estruturada em três grandes grupos de municípios. Suzano integrou a frente formada também por Mogi das Cruzes, Guararema, Salesópolis, Biritiba Mirim e Santa Branca.



60 viaturas

Esse bloco, sozinho, mobilizou 60 viaturas e cerca de 160 agentes, ampliando a capacidade de resposta e a presença ostensiva das forças de segurança na região.



Acolhimento

O Núcleo de Acolhimento aos Servidores (NAS), vinculado à Secretaria de Administração de Suzano, realiza um trabalho importante e primordial, em Suzano.



‘Cuidar Educa’

O órgão promoveu na última segunda-feira (22/09) o projeto “Cuidar Educa”. Realizado em parceria com a Secretaria Municipal de Educação, a atividade é direcionada aos professores e demais colaboradores da pasta, sendo que o primeiro encontro foi sediado na Escola Antonio Maschietto, no Jardim Santa Inês, e contou com 36 participantes.