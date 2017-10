Lance Livre 27-10-2017

Posicionamento dos deputados

O portal congressoemfoco.uol.com.br trouxe ontem números importantes sobre o posicionamento dos deputados durante a votação na Câmara que livrou o presidente Michel Temer (PMDB) de responder denúncia.

‘Traições’

Segundo o portal, o número de “traições” em relação ao presidente Michel Temer (PMDB) aumentou em cinco partidos com ministérios (PSD, PSDB, DEM, PR e PTB) na comparação entre as votações da primeira e da segunda denúncia contra o peemedebista.

Tucanos e legenda de Kassab

Os tucanos e os companheiros de legenda do ministro Gilberto Kassab (Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações) foram os aliados que mais deram votos pela continuidade das investigações contra o presidente.

Total de

insatisfeitos

O total de insatisfeitos com Temer saltou de 18 para 22 no PSD, já no PSDB passou de 21 para 23, em relação à votação de 2 de agosto.

Nanico PSL

Apenas o nanico PSL, que tem três deputados, votou 100% a favor do presidente.

Ainda de acordo com o portal Congresso em Foco, ao todo, foram registrados 81 votos contrários a Temer entre partidos que ocupam ministérios, inclusive do próprio presidente.

PMDB

Principal integrante da base ao lado do PMDB, o PSDB refletiu em plenário a intensificação do racha interno e aumentou de 21 para 23 o número de votos contra o presidente.

Ministérios

Com quatro ministérios, os tucanos têm causado ciúmes entre os demais partidos governistas e veem crescer a insatisfação dos “cabeças pretas” da legenda, como são chamados os deputados mais novos, com o governo Temer – três deles haviam faltado à votação anterior e registraram voto a favor da denúncia: Shéridan (RR), Eduardo Barbosa (MG) e Pedro Vilela (AL) rejeitaram o relatório do correligionário Bonifácio de Andrada (MG).