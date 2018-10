Lance Livre 27-10-2018

Debate da Globo

O prefeito de Suzano, Rodrigo Ashiuchi (PR), acompanhou - direto dos estúdios da Globo - o debate, entre João Doria (PSDB) e Márcio França (PSB), na última quinta-feira, à noite.

André do Prado

Ashiuchi foi torcer por França e estava acompanhado também do deputado estadual André do Prado (PR).

Encontro de

Municípios

Associação Brasileira de Municípios (ABM) realizará, no dia 27 de novembro, o III Encontro Nacional de Municípios, com o tema: A crise econômica e a superação dos Municípios.

Programação

A programação do evento inclui temas de relevância para as prefeituras brasileiras, como a reivindicação de um novo Auxílio Financeiro aos Municípios (AFM) ainda para 2018, para ajudar os municípios a fechar as contas; o novo ISS; a abertura de diálogo sobre a pauta municipalista com o presidente eleito e boas práticas de políticas públicas municipais baseadas nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS).

Convidados

Entre os convidados, estão representantes do governo atual, para discutir a necessidade do AFM; presidente eleito e sua equipe, para apresentar a pauta dos municípios para os próximos anos e iniciar o diálogo federativo com o futuro governo; presidente do STF, para iniciar o necessário diálogo e parcerias com o judiciário; e a Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil (Atricon), para dialogar com os órgãos de fiscalização e controle.

Carta

Uma carta será produzida pelos participantes do III Encontro e entregue ao presidente eleito com as posições dos municípios e suas principais pautas. O documento vai incluir também algumas reivindicações da sociedade civil.

Edições anteriores

Nos anos de 2014 e 2016, a ABM promoveu os Encontros Nacionais de Municípios, realizados em Brasília, com a presença de centenas de Prefeitos e diversos ministros do Governo Federal, onde as pautas de reivindicações foram apresentadas e posteriormente encaminhadas.