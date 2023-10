LANCE LIVRE 27-10-2023

Simpósio da OAB

A 55ª Subseção da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB Suzano) e o Instituto Brasileiro de Ciências Criminais (IBCCRIM) vão promover nesta sexta-feira (27) o 1º Simpósio de Direitos Humanos na cidade.



Teatro Municipal

O evento será no Teatro Municipal Doutor Armando de Ré (Rua General Francisco Glicério, 1.534 - Centro), a partir das 8 horas, contando com um dia inteiro de palestras e networking para a advocacia e demais atores engajados na temática.



Quatro palestras

Ao longo do dia, estão previstas quatro palestras com especialistas na área. A primeira explanação será às 9h45, tendo o advogado e ativista indígena Álvaro de Azevedo Gonzaga como condutor da palestra “Por um Direito Antidiscriminatório”, abrindo os trabalhos do simpósio.



Reforma Tributária

Os reflexos da Reforma Tributária para o setor industrial foram debatidos durante palestra promovida pelo Centro das Indústrias do Estado de São Paulo (Ciesp) Alto Tietê.





Alteração do sistema tributário

O projeto que altera o sistema tributário nacional está em discussão no Senado e a expectativa é que seja votado em novembro pelos senadores. O evento reuniu diretores da entidade, além de empresários da indústria regional de diversos setores produtivos.





Diretor regional

Para o diretor regional do Ciesp Alto Tietê, José Francisco Caseiro, a aprovação da Reforma Tributária é um passo importante para trazer segurança aos empresários da indústria e fortalecer a competitividade não apenas da região, mas do Brasil. “Enquanto a reforma não é votada, vivemos em um momento de espera e incerteza”.