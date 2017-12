Lance Livre 27-12-2017

Futebol Amador

O colunista esportivo, Alvanir Gomes da Silva, o Carioca, colaborador do DS, foi homenageado pelo vereador Max Eleno Benedito (PRP, o Max do Futebol, com uma Moção de Aplausos.

Reconhecimento

Foi um reconhecimento por sua dedicação no acompanhamento do futebol amador de Suzano.

2018

Os próprios prefeitos reconhecem que 2018 será o ano em que poderão realmente “administrar com suas características próprias” as prefeituras das cidades da região.

Previsão

É que o orçamento - previsão de gastos, investimentos e receita - foram programados por eles, ao contrário de 2017, quando tiveram de assumir com a previsão orçamentária deixada pelo antecessor.

Normas de

serviços públicos

A Comissão de Defesa do Consumidor da Câmara dos Deputados aprovou proposta que fixa uma série de normas de proteção ao consumidor dos serviços públicos de água, energia elétrica e telefonia.

Interrupção

Pelo texto, a interrupção do fornecimento de água e de luz por inadimplência somente poderá ser executada 90 dias após o vencimento da conta não paga, no caso de consumidor residencial.

Corte

No caso do consumidor comercial, o corte poderá ocorrer 30 dias após o vencimento. No caso da telefonia, a interrupção somente poderá ser executada 30 após o vencimento – mesmo prazo já previsto na regulamentação da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel).

Serviços

Em todos os serviços, será obrigatório o envio de aviso prévio do corte com 15 dias de antecedência. A iniciativa consta no Projeto de Lei 2566/96, do Senado. O relator da matéria, o deputado Rodrigo Martins (PSB-PI), recomendou a aprovação do texto na forma de substitutivo adotado pela Comissão de Ciência e Tecnologia.