Lance Livre 27-12-2018

Devolução de

R$ 831,7 mil

O prefeito em exercício Walmir Pinto (PDT) recebeu ontem a visita do presidente da Câmara de Suzano, vereador Leandro Alves de Faria. Na oportunidade, o parlamentar oficializou uma nova devolução de recursos para a Prefeitura, no valor de R$ 831.757,06.

Novembro

Uma devolução já havia sido feita em novembro, quando houve o retorno de R$ 1,1 milhão aos cofres municipais.

Afrânio

O encontro entre os dois foi acompanhada pelo chefe de Gabinete, Afrânio Evaristo da Silva. O montante integra o saldo do duodécimo orçamentário economizado pelo Legislativo, que chega a quase R$ 2 milhões.

Agradecimento

Walmir agradeceu a iniciativa do vereador e disse que o dinheiro deverá ser utilizado em áreas como Saúde, Segurança e Infraestrutura.

Salário mínimo

O Congresso Nacional aprovou na semana passada o novo valor do salário mínimo que pode ser de R$ 1.006 a partir de 1º de janeiro de 2019, caso seja sancionado pelo presidente da República, Michel Temer (PMDB).

Reajuste

O reajuste de 5,45% deve trazer impacto de mais de R$ 2,3 bilhões para as finanças municipais no próximo ano. Essa constatação é da Confederação Nacional de Municípios (CNM) que publicou nesta sexta-feira, 21 de dezembro, um estudo com detalhes sobre as consequências para os Municípios com o possível aumento.

Novo valor

O novo valor apresenta aumento de R$ 52,00 em comparação com o salário mínimo de 2018. De acordo com a CNM, o reajuste deve representar crescimento de 206% nas folhas de pagamento municipais.

Vinculação

Isso pode ocorrer porque a maior parte de empregados do País, ou seja, mais de 3 milhões de funcionários municipais, têm suas remunerações vinculadas ao salário mínimo. A expectativa inicial era de que o salário mínimo fosse de R$ 1.002,00 de acordo com o Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA) para 2019.