LANCE LIVRE 27-12-2023

Diocese de Mogi

A Diocese de Mogi das Cruzes celebra, no sábado (30), 61 anos. Haverá missa de Ação de Graças às 19 horas, na Catedral Sant’Ana, presidida pelo bispo diocesano dom Pedro Luiz Stringhini.



Novos assessores

Na ocasião serão apresentados os novos assessores eclesiásticos e coordenadores das Pastorais, Movimentos e Serviços Diocesanos.



1962

Criada em 9 de junho de 1962, e instalada no dia 30 de dezembro de 1962, a Diocese de Mogi das Cruzes abrange os municípios de Arujá, Biritiba Mirim, Ferraz de Vasconcelos, Guararema, Itaquaquecetuba, Mogi das Cruzes, Poá, Salesópolis, Santa Isabel e Suzano. No domingo, 31 de dezembro, véspera do Ano Novo, o bispo diocesano, dom Pedro Luiz Stringhini, preside a Santa Missa às 19 horas, na Catedral Sant’Ana.



1º de janeiro

Na segunda-feira, 1º de janeiro de 2024, o bispo diocesano fará celebração às 11 horas, também, na Catedral Sant’Ana.



Conselho Municipal de Saneamento

Os novos membros do Conselho Municipal de Saneamento Ambiental (Comsam) de Suzano foram empossados durante reunião on-line conduzida pelo secretário municipal de Meio Ambiente, André Chiang.



Formalização

O ato formaliza a composição da entidade, que será formada por 19 integrantes de diferentes representações para o próximo biênio (2024/2025). Os nomes dos titulares e suplentes podem ser conferidos na edição nº 252 do Diário Oficial Eletrônico, de 13 de dezembro, disponível no site suzano.sp.gov.br e clicando na aba “Transparência” e, em seguida, no link “Imprensa Oficial”. O documento está disponibilizado no seguinte formato: suzano.sp.gov.br/wp-content/uploads/2023/12/Edicao-252-13.12.2023.pdf



Presidência

Sob a presidência da coordenadora da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Natacha Nakamura, a formação do Comsam será composta por membros do Poder Público, representantes de usuários do sistema de saneamento, integrantes do segmento dos trabalhadores no sistema de saneamento ambiental.