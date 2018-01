Lance Livre 28-01-2018

Situação

econômica

Os prefeitos do Alto Tietê aprovaram e elogiaram o projeto, do deputado federal Eduardo Cury (PSDB-SP), que obriga os chefes de poder Executivo a apresentar à Justiça Eleitoral relatório sobre a situação econômico-financeiro da cidade seis meses antes das eleições municipais.

Transparência

Segundo eles, o texto traz transparência das ações que são realizadas no município.

Relatório

A Câmara Federal analisa a proposta, a qual prevê que o relatório deve conter receitas e despesas do município, nos três exercícios financeiros anteriores, e a previsão para o exercício financeiro do ano corrente.

Suzano

Em Suzano, a Prefeitura informou que “preza pelo cumprimento das leis e zela pela transparência das contas públicas, dispondo-as de forma exemplar e integral na página na internet”.

Aprovação

O prefeito Rodrigo Ashiuchi (PR) disse que aprova quaisquer medidas que sejam criadas nesse sentido.

Poá

O prefeito de Poá, Gian Lopes (PR), também deu parecer favorável ao projeto de lei. "Sou a favor do projeto, até porque muito destes números e informações já estão no Portal da Transparência".

Ferraz

Já o prefeito de Ferraz de Vasconcelos, José Carlos Fernandes Chacon (PRB), o Zé Biruta é a favor do projeto, uma vez que acredita que o relatório contribuí para a transparência de ações municipais. "É importante apresentar para a Justiça Eleitoral toda a situação econômica da cidade, porque ajuda muito na transparência na eleição e faz com que os candidatos que foram vencedores do pleito, saibam sobre a real situação da cidade”.

Caixa preta

Zé Biruta afirma que em Ferraz quando “abriu a 'caixa preta” da Prefeitura encontrou dívida enorme. Para ele, tudo que for para uma maior transparência para que o povo e os candidatos tomem ciência de como estão as fianças da cidade vota a favor.