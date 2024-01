LANCE LIVRE 28-01-2024

Rio Tietê

Na semana passada, Suzano recebeu notícia das obras de uma nova etapa de desassoreamento do Rio Tietê. No total, as intervenções contemplam o lote 4 e vão desobstruir 44,2 quilômetros na região.





Investimento

Segundo o governo estadual, estão sendo investidos cerca de R$ 132 milhões nas obras e que elas vão beneficiar 1,2 milhão de habitantes em toda a região.





Benefício para o Alto Tietê

De acordo com o prefeito de Suzano, Rodrigo Ashiuchi (PL), os serviços promovidos vão beneficiar o Alto Tietê de forma geral, e não só a cidade de Suzano. “As atividades realizadas pelo Estado no Rio Tietê vão trazer melhorias para toda a nossa região. É impossível pensar em Suzano de forma isolada nessa situação porque o curso do rio atravessa boa parte de nossos municípios e todos terão uma significativa melhoria com o desassoreamento do Tietê”, disse.



Rotatória

Uma reivindicação antiga sobre a instalação de uma rotatória na Rodovia Índio-Tibiriçá (SP-31) pode sair do papel. O secretário de Governo de Suzano, Alex Santos, participou de uma reunião com o Departamento de Estradas de Rodagem (DER) para tratar sobre a construção de uma rotatória na Rodovia Índio Tibiriçá (SP-31). A obra é um pedido da população do distrito de Palmeiras para melhorar a mobilidade da via.





Vila Mariana

A reunião ocorreu na sede do órgão, na Vila Mariana, bairro da zona Sul da capital, e contou com as presenças do diretor-regional do DER, Mauro Flávio Cardoso; do diretor de Operação e Conservação, Douglas Bastos; do representante do Setor de Projetos, Miguel Ide Filho; do vereador Antônio Rafael Morgado, o Professor Toninho Morgado; do ativista Douglas Pena; e das lideranças da região de Palmeiras, Silvia Agostinho e Jonatas dos Santos.