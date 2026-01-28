Lance Livre 28-01-2026

Saulo Dentista

assume União Brasil

O vereador de Poá, Saulo Dentista (União), assumiu oficialmente a presidência do diretório municipal do União Brasil na cidade.



Milton Leite

A confirmação da nova função ocorreu após um encontro com o presidente da sigla em São Paulo, Milton Leite, que referendou o nome do parlamentar para comandar o partido em um período estratégico, marcado pelo calendário eleitoral e pela reorganização das forças políticas locais e regionais.



Orgulho

Logo após a confirmação, Saulo destacou o orgulho em assumir a missão de liderar o partido no município. "Recebo a missão com muita responsabilidade, é verdade, mas também com muito orgulho", afirmou o vereador.



Confiança

O encontro que confirmou a presidência do diretório municipal contou com a presença de Milton Leite, presidente do União Brasil em São Paulo. Segundo Milton Leite, o vereador reúne as condições necessárias para liderar a legenda no município e contribuir para o crescimento do União Brasil na região.



Vistorias

O prefeito Pedro Ishi realizou uma série de vistorias técnicas em duas das mais importantes frentes de infraestrutura em andamento no município: o prolongamento da Avenida Senador Roberto Simonsen e as obras do Complexo Viário do Alto Tietê, que fará a conexão da cidade com o Trecho Leste do Rodoanel Mário Covas (SP-21).



Expectativa

As duas obras geram grande expectativa na cidade porque vai mudar o cenário urbano. O chefe do Poder Executivo municipal acompanhou a aplicação de binder na Roberto Simonsen - camada asfáltica intermediária fundamental para a resistência do pavimento. A obra está perto do fim.