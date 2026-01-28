Lance Livre 28-01-2026

Envie seu vídeo(11) 4745-6900
28/01/2026
Lance Livre

28 janeiro 2026 - 05h00Por Edgar Leite

Saulo Dentista 
assume União Brasil 
O vereador de Poá, Saulo Dentista (União), assumiu oficialmente a presidência do diretório municipal do União Brasil na cidade. 
 
Milton Leite
A confirmação da nova função ocorreu após um encontro com o presidente da sigla em São Paulo, Milton Leite, que referendou o nome do parlamentar para comandar o partido em um período estratégico, marcado pelo calendário eleitoral e pela reorganização das forças políticas locais e regionais. 
 
Orgulho 
Logo após a confirmação, Saulo destacou o orgulho em assumir a missão de liderar o partido no município. "Recebo a missão com muita responsabilidade, é verdade, mas também com muito orgulho", afirmou o vereador.
 
Confiança
O encontro que confirmou a presidência do diretório municipal contou com a presença de Milton Leite, presidente do União Brasil em São Paulo. Segundo Milton Leite, o vereador reúne as condições necessárias para liderar a legenda no município e contribuir para o crescimento do União Brasil na região. 
 
Vistorias
O prefeito Pedro Ishi realizou uma série de vistorias técnicas em duas das mais importantes frentes de infraestrutura em andamento no município: o prolongamento da Avenida Senador Roberto Simonsen e as obras do Complexo Viário do Alto Tietê, que fará a conexão da cidade com o Trecho Leste do Rodoanel Mário Covas (SP-21). 
 
Expectativa
As duas obras geram grande expectativa na cidade porque vai mudar o cenário urbano. O chefe do Poder Executivo municipal acompanhou a aplicação de binder na Roberto Simonsen - camada asfáltica intermediária fundamental para a resistência do pavimento. A obra está perto do fim. 