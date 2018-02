Lance Livre 28-02-2018

Protesto

Suzano vive hoje a expectativa de um protesto em frente à Câmara e Prefeitura, marcado para às 15 horas.

Contra o aumento do IPTU

A manifestação, cogitada nas redes sociais, é contra o reajuste de 27% do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU).

Esporte e turismo

O Conselho de Prefeitos do Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê (Condemat) se reuniu para discutir ações nas áreas de esporte e turismo, que visam integrar e dar visibilidade para a região.

Meta

Na área de turismo, os prefeitos e representantes dos Executivos do Alto Tietê ratificaram a meta de ter toda a região inserida no rol oficial de cidades turísticas do Estado de São Paulo e, desta forma, aptas para receber recursos para potencializar o setor.

11 cidades

Atualmente, das 11 cidades, duas são Estância Turística - Poá e Salesópolis - e três têm o título de Município de Interesse Turístico (MIT) - Guararema, Mogi das Cruzes e Santa Isabel. A meta é que as outras seis também sejam reconhecidas como MIT.

Desenvolvimento

O Condemat criou neste ano a Câmara Técnica de Turismo e uma das metas deste grupo será trabalhar para que exista o maior número possível de MITs.

Aptas

As cidades que são MIT ficam aptas a receber recursos anuais de até R$ 550 mil. Guarulhos e Suzano estão em fase de habilitação e as demais ainda precisam atender requisitos locais para pleitear o título.