Lance Livre 28-02-2019

Privatização

das estações

O projeto de privatizar as 12 estações da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) nas cidades da região ainda não tem data para acontecer, mas chamou atenção ontem no meio político do Alto Tietê.

Interesse por

informações

Segundo a Coluna Lance Livre apurou, existe um interesse dos prefeitos em ter informações do projeto e aprofundar a discussão em torno do assunto.

Padrão

Metrô

A expectativa de João Doria (PSDB) é tentar fazer com que as estações cheguem perto ao “Padrão Metrô” de circulação.

Confirmação

da CPTM

O DS, que trouxe a informação na edição de ontem, recebeu da própria CPTM a confirmação do projeto.

Próximos dias

Já existe uma expectativa grande de que o governador João Doria possa visitar o Alto Tietê nos próximos dias, assim como fez em outras regiões do Estado, como Sorocaba.

Assuntos

pendentes

Há assuntos pendentes, principalmente em Suzano, que ainda precisam de um aval ou decisão do governador; como, por exemplo, a definição da alça do acesso do Rodoanel e a “abertura” do Hospital das Clínicas (HC) para atendimento de urgência e emergência.

Eleitor pendente

O eleitor que não votou e não justificou a ausência às urnas nas últimas três eleições (regulares ou suplementares) poderá ter o título cancelado nos próximos meses.

Risco

Para não correr esse risco, o cidadão pode consultar a situação do seu título diretamente no Portal do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) na internet, informando seu nome completo e a data de seu nascimento.

País

Em todo o País, 2.645.785 pessoas estão nessa situação e precisam comparecer aos cartórios eleitorais no período de 7 de março a 6 de maio.