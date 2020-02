Lance Livre 28-02-2020

Audiências de

prestação de

contas

A Câmara de Suzano terá hoje duas audiências públicas da Prefeitura. As reuniões são abertas ao público.

Horários

Às 10 horas, haverá a prestação de contas do terceiro quadrimestre de 2019 da Secretaria de Saúde. A realização da audiência cumpre o artigo 36 da Lei Complementar federal nº 141/2012, que obriga o gestor de saúde a apresentar, nos meses de maio, setembro e fevereiro, um relatório detalhado do quadrimestre anterior, que contenha o montante e as fontes de aplicados no período; auditorias realizadas ou em fase de execução; e a oferta e produção de serviços públicos na rede assistencial própria, contratada e conveniada, cujos dados devem ser cotejados com os indicadores de saúde da população.

Às 14 horas

Às 14 horas, a Câmara sediará a audiência pública para demonstração e avaliação do cumprimento das metas fiscais do 3º quadrimestre de 2019 por parte da Prefeitura, em cumprimento à Lei de Responsabilidade Fiscal.

Mesários

Nas eleições, milhares de mesários são convocados para compor as mesas receptoras de votos e de justificativas. Entre eles, cerca de metade é composta por voluntários.

445 mil

Nas eleições 2018, foram convocados, no Estado de São Paulo, 445.903 mesários, dos quais 50,66% se inscreveram espontaneamente.

Ações de incentivo

Desde 2004 a Justiça Eleitoral realiza ações de incentivo ao voluntariado. Neste ano, campanha lançada pelo TSE coloca o cidadão como protagonista da construção da democracia a partir de seu envolvimento no processo eleitoral como mesário voluntário.

Escolha de

representantes

Mas por que ser mesário, afinal? A escolha dos representantes de uma cidade, Estado ou do País afeta a todos individualmente e de maneira coletiva, o que torna o voto um ato de extrema importância, uma ação que sela o rumo de toda uma comunidade ou uma nação, segundo a Justiça Eleitoral. Ao exercer o voto, “não somente expressamos nossa vontade, como reforçamos o papel da democracia na sociedade”.