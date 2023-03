LANCE LIVRE 28-02-2023

Recapeamento da Rua Maria José de Campos

O secretário de Manutenção e Serviços Urbanos de Suzano, Samuel Oliveira, assinou, durante a inauguração da Arena Esportiva Tabamarajoara, o recapeamento da Rua Maria José de Campos. A via é onde está instalada a nova praça esportiva da cidade, que conta com quadra de futebol society, de basquete 3x3 e pista de caminhada.



Anúncio

O anúncio da recuperação asfáltica da via foi acompanhado e aplaudido pela população do Parque Tabamarajoara.



Trabalhos

O trabalho de recuperação da rua, que viabiliza acesso à rodovia Índio Tibiriçá (SP-31), prevê a recomposição de todo o pavimento. Para tanto, a via receberá nos próximos dias os trabalhos de fresagem, que corrigirá as ondulações e demais imperfeições, para depois receber a nova camada de asfalto.



Gestão de crise em Ferraz

A prefeita de Ferraz de Vasconcelos, Priscila Gambale (PSDB), se reuniu no gabinete com a Comissão de Gestão de Crises. O objetivo foi articular planejamentos estratégicos necessários para combater as enchentes e realizar um balanço das ações.



Importância

A prefeita afirmou que a criação da comissão, foi de extrema importância para buscar ações contra as fortes chuvas. “Planejar a execução das ações será fundamental para reestruturarmos nossa cidade”, disse Priscila.



Ecofuturo

O Instituto Ecofuturo, organização sem fins lucrativos mantida Suzano, integra uma rede de organizações que assinam e apoiam o manifesto “A Importância de Incluir as Relações entre Saúde e Natureza nas Novas Políticas Públicas e nas Ações da Sociedade”, que propõe que o contato com a natureza com o olhar da área da saúde seja considerado nas políticas públicas dos Ministérios da Saúde e Meio Ambiente.



Manifesto

O manifesto é uma iniciativa da Rede Saúde e Natureza Brasil, que reúne especialistas, cientistas e outros profissionais para promover o diálogo sobre a conservação de áreas naturais protegidas e o impacto do contato com a natureza no bem-estar físico e mental. Mais de 40 instituições apoiam o movimento.