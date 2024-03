LANCE LIVRE 28-02-2024

Walmir ao vivo

O vice-prefeito e ex-secretário de Cultura de Suzano, Walmir Pinto, pré-candidato à Prefeitura pela Federação que reúne o PV, PT e PCdoB, será o convidado do Programa ‘DS Entrevista’, nesta quinta-feira (29), às 17 horas. O programa é ao vivo.



Solidariedade

No último final de semana, Walmir participou de evento político em que recebeu apoio do partido Solidariedade. O deputado federal e fundador da sigla, Paulo Pereira da Silva, o Paulinho da Força, esteve em Suzano.



Comando em Suzano

O Solidariedade, em Suzano, será comandado por Saulo Pereira, fisioterapeuta especialista em traumato-ortopedia e desportiva.



Presenças

A reunião do Solidariedade contou com as presenças de Anderson Ventura, presidente do PT; Helio Cavalcante, presidente do PCdoB; Sebastião Almeida, ex-prefeito de Guarulhos e coordenador do Solidariedade no Alto Tietê; Nelson Oliveira, jornalista e coordenador de Comunicação da pré-campanha, além dos pré-candidatos a vereadores e vereadoras, em Suzano.



Parceria com o Grupo Ibar

O prefeito Rodrigo Ashiuchi (PL), junto com o secretário de Governo (Alex Santos), esteve na sede do Grupo das Indústrias Brasileiras de Artigos Refratários (Ibar), em Calmon Viana, em Poá. A conversa foi sobre desenvolvimento de Suzano, em parceria com a iniciativa privada. O prefeito e o secretário foram recebidos pelo presidente Carlos Henrique da Silva Ferreira, juntamente o diretor-executivo, Guilherme Mussi (ex-deputado federal), e o diretor-administrativo, Luiz Antônio Domingues. Eles apresentaram a estrutura da empresa e os produtos de outros segmentos em que atuam. “Aproveitamos a ocasião para compartilhar os nossos projetos em andamento”, disse.