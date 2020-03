Lance Livre 28-03-2020

Decretos

A preocupação com os casos de coronavírus nas cidades do Alto Tietê tem obrigado os prefeitos da região a baixarem decretos mantendo a quarentena e disciplinando o funcionamento do comércio.

Aumento abusivo

Há também outra preocupação: a possibilidade de aumento abusivo de preços nas lojas.

Fiscalização

Nesta semana, por exemplo, a equipe do Procon Suzano voltou a fiscalizar estabelecimentos comerciais a fim de averiguar possíveis irregularidades e abusos nos preços de produtos tidos como essenciais à prevenção contra o novo coronavírus (Covid-19), como álcool em gel e máscaras.

Drogarias

Ação semelhante ocorreu na semana passada em drogarias e perfumarias da região central da cidade

.

Canais de

comunicação

As prefeituras da região também focam em trazer notícias à população e abrem canais de comunicação.

Mogi

A Prefeitura de Mogi das Cruzes, por exemplo, por meio do Polo Digital, ampliou os canais de atendimento para garantir que os munícipes recebam informações e orientações sobre a Covid-19 diretamente com profissionais da Saúde.

Alternativa

A alternativa de atendimento veio com o apoio do Polo Digital. A questão foi resolvida pela plataforma de gestão de atendimento Desk Manager, uma startup que faz parte da Associação Alto Tietê Valley.

Atendimento

Com isso, a Prefeitura agora conta com atendimento telefônico e atendimento via WhatsApp. O munícipe que tiver dúvidas ou precisar de atendimento pode entrar em contato pelo número 4798-5160.

WhatsApp

O mesmo número permite contato por ligações e mensagens de WhatsApp. Em contato com estes canais, os moradores de Mogi podem receber orientações sobre os sintomas e principalmente informações verídicas sobre o coronavírus.