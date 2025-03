LANCE LIVRE 28-03-2025

Viviane Galvão

A Câmara de Suzano entrega, na noite desta sexta-feira (28), a Medalha Vereadora Augustinha Raphaela Maida Molteni a Viviane Domschke Galvão de Oliveira, 1ª mulher a exercer o cargo de vice-prefeita (Leia mais na Página 4).



Projeto

O projeto de decreto legislativo é de autoria da Mesa Diretiva, que atendeu à indicação do vereador Artur Takayama (PL).



2019

A honraria foi instituída em 2019 pelo Legislativo, para ser concedida a uma mulher da cidade destacada por suas ações, trabalhos ou atividades desenvolvidas em prol da sociedade. A medalha é entregue anualmente, em sessão solene a ser realizada sempre em março, em comemoração ao Dia Internacional da Mulher. Viviane Galvão é esposa do ex-prefeito e ex-deputado estadual Estevam Galvão de Oliveira, falecido em junho de 2024.



‘Fala, Vereador!’ na TV Câmara Suzano

O vereador João Batista Nogueira de Azevedo (PRD), o João Sabugo, trouxe a primeira-dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade, Déborah Raffoul Ishi, para um bate-papo ontem (27) no “Fala, Vereador!”, na TV Câmara Suzano.



30 minutos

Em cerca de 30 minutos, Déborah falou das principais campanhas realizadas pelo Fundo Social, bem como os cursos oferecidos pelo Serviço de Ação Social e Projetos Especiais (Saspe), dirigido por ela, assim como o Centro de Convivência da Melhor Idade.



Josias Mineiro

O vereador Josias Ferreira Silva (PCdoB), o Josias Mineiro, esteve ontem (27) nas ruas da Chácara Céres, na região do Raffo, para acompanhar o trabalho dos funcionários da Secretaria de Manutenção e Serviços Urbanos.



Equipe

A equipe foi destacada a pedido do vereador para fazer a manutenção das vias que sofreram com as fortes chuvas no início do ano. “Este trabalho é fundamental para garantir qualidade de vida aos moradores", afirmou.