LANCE LIVRE 28-03-2026

Balanço de Brasília

O prefeito Pedro Ishi (PL) retorna de Brasília, onde participou de várias agendas, com balanço positivo para Suzano. Foram garantidos mais de R$ 30 milhões em investimentos para a cidade, resultado da soma entre novos recursos conquistados e verbas federais destravadas junto ao governo federal.



Pauta

O DS vem acompanhando a pauta e mostrou, em reportagem nesta semana, que o montante contempla aportes para a finalização do Hospital Federal e da avenida Guilherme Garijo, reforço da Guarda Civil Municipal (GCM) e obras estratégicas de mobilidade urbana.



R$ 7 milhões

Foram viabilizados também R$ 7 milhões para a conclusão da obra da unidade hospitalar e outros R$ 2,8 milhões destinados ao fortalecimento da segurança pública municipal da atuação da GCM por meio de equipamentos tecnológicos.

Recursos

Os recursos foram assegurados com intermediação do deputado federal Antonio Cézar Correia Freire, o Cezinha de Madureira.Os valores se somam aos R$ 2 milhões já conquistados no primeiro dia de agenda, em articulação com o deputado federal Jilmar Tatto, a partir de parceria construída pelo vereador André Dourado. (Todos os detalhes da visita do prefeito a Brasília e seus resultados está em matéria completa no portal do DS).





Partidos e eleições

Os partidos políticos estão se preparando com seus diretórios nas cidades para as eleições gerais deste ano. A concorrência maior será para os cargos de deputados estadual e federal.



Lista robusta

O Alto Tietê deve contar com uma lista robusta de nomes que vão disputar vagas na Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp) e Câmara Federal.