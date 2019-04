Lance Livre 28-04-2019

Fake News

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) reunirá especialistas nacionais e internacionais no Seminário Internacional Fake News e Eleições, marcado para os dias 16 e 17 de maio, na sede da Corte, em Brasília.

Informações

Todas as informações estão disponíveis no hotsite criado para a divulgação do evento. As inscrições também devem ser feitas na mesma página.

Limitação

No entanto, devido à limitação de espaço no Auditório I, onde ocorrerão os debates, inscritos serão direcionados, no dia do encontro, ao Auditório III, onde poderão acompanhar a transmissão dos debates, ao vivo, por meio de um telão.

Abertura

O seminário será aberto oficialmente na quinta-feira (16), às 19 horas, pela presidente do TSE, ministra Rosa Weber.

Dirigentes

O evento reunirá dirigentes do Facebook, Google, Twitter e WhatsApp; especialistas do Departamento Federal de Investigação dos EUA (FBI), da Polícia Federal e do Poder Judiciário; além de representantes da imprensa, de universidades e de institutos de checagem nacionais e internacionais, entre outros convidados.

Programação

O seminário é uma realização do TSE com o apoio da União Europeia e tem o objetivo de debater as implicações da disseminação de notícias falsas e seus efeitos no processo eleitoral e na sociedade.

Discussão

A ideia é discutir formas de impedir ou minimizar a divulgação de fake news nas Eleições Municipais de 2020, levando em conta a experiência adquirida durante o último pleito, em 2018.

Painéis

Todos os painéis acontecerão na sexta-feira (17), a partir das 9 horas. Cada palestrante terá 15 minutos para expor suas ideias e compartilhar informações, experiências e conhecimentos.

Lei eleitoral

O primeiro painel abordará o tema “Lei eleitoral e os limites da propaganda”.