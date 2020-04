Lance Livre 28-04-2020

Mudança no visual

Políticos estão mudando os cortes de cabelos neste período de quarentena. Mas tendo de recorrer aos familiares para aparar a “cabeleira”.

Cortes caseiros

Com a maioria dos salões de cabeleireiros fechados, o jeito é recorrer ao corte caseiro.

Karin Melo

Assim fez o prefeito de Mogi das Cruzes, Marcus Melo, no último domingo. Pediu para a esposa Karin Melo, a primeira-dama da cidade, fazer o corte. O prefeito postou a foto no seu story do Facebook.

Lives

No aspecto administrativo, o prefeito de Mogi das Cruzes segue praticamente todos os dias com suas lives sobre as ações de combate ao coronavírus.

Deputados

estaduais

Os deputados estaduais aprovaram o requerimento para que o projeto de redução de 30% nos salários tramite em regime de urgência.

Emendas

Os parlamentares puderam apresentar emendas ao projeto até ontem. Hoje a proposta segue para a reunião conjunta da Comissão de Constituição, Justiça e Redação e da Comissão de Finanças, Orçamento e Planejamento.

81 votos

O requerimento de urgência para votação do projeto foi aprovado com 81 votos favoráveis e 4 contrários. O projeto aponta um corte de 30% no salário das deputadas e deputados paulistas e um desconto, de mesmo valor, sobre as verbas de gabinete.

20% dos

comissionados

Os servidores comissionados vão ter uma redução de 20% na remuneração e em benefícios. O pagamento da licença-prêmio em dinheiro ficará suspenso.

Contenções

As contenções não atingem funcionários da Divisão de Saúde e Assistência ao Servidor nem integrantes da Assistência Policial Militar e Civil.