LANCE LIVRE 28-04-2023

Abertura da Expoflores

O prefeito Rodrigo Ashiuchi (PL) disse ontem que foi “um dia, com certeza, para entrar para a história da cidade”. Ele se referiu às aberturas dos eventos “Suzano Faz”e da “ExpoFlores”, na Arena Suzano. (O DS traz os detalhes na edição desta sexta-feira na editoria de Cidades).



Verdadeira viagem

Segundo o prefeito, o evento proporciona uma verdadeira viagem na história de Suzano, “que foi marcada pela Festa e Bienal das Flores e agora retorna para a cidade de uma forma contemporânea mas sem deixar de lado os detalhes que proporcionam esse sentimento nostálgico para os visitantes”.



Grande sonho

Segundo o prefeito, a realização da ExpoFlores sempre foi um grande sonho dos suzanenses e também uma promessa da atual gestão, “e agora se tornou realidade para celebrarmos juntos os 74 anos de Suzano, visitando o passado mas com um olhar de esperança para o futuro”.



Secretaria de Transparência

A Secretaria Municipal de Transparência e Dados Abertos realizou o primeiro encontro do programa PMMC Tech Talks. A reunião foi possibilitada por meio da Coordenadoria de Análises e Gestão de Dados (Codata) em conjunto com o Departamento de Tecnologia da Secretaria de Educação. As informações são da Coordenadoria de Comunicação da Prefeitura de Mogi.



Iniciativa

A iniciativa tem como intuito promover a integração entre as equipes intersetoriais de tecnologia da Administração Municipal, ao trocar experiências e aumentar a produtividade e eficiência nos trabalhos de análises e desenvolvimento de softwares.



Situações práticas

Durante o programa, os participantes tiveram a oportunidade de discutir situações práticas por meio de demonstrações e estudos de casos, também compartilharam dicas e truques, além de difundirem as melhores práticas e tendências no campo da tecnologia.