LANCE LIVRE 28-05-2023

Secretários têm agendas em Brasília

Os secretários municipais de Governo, Alex Santos, e de Meio Ambiente, André Chiang, participaram de uma série de reuniões em Brasília para pleitear investimentos e projetos para Suzano.



Temas

As agendas evidenciaram temas de grande relevância, incluindo a defesa do direito das mulheres e a proteção de recursos naturais na cidade. O assessor da pasta de Governo Hélio Cavalcante também participou das reuniões.



Representação

Representando o prefeito Rodrigo Ashiuchi e a primeira-dama Larissa Ashiuchi, os secretários iniciaram o dia de agendas na Secretaria Nacional de Enfrentamento à Violência Contra Mulheres, sendo recebidos pela chefe de gabinete Vânia Viana e pela coordenadora-geral de Planos, Programas e Projetos, Shakti Prates Borela, para tratar das demandas que compreendem o acolhimento do público feminino.



‘Casa da Mulher Brasileira’

Na ocasião, um dos principais pleitos foi a instalação do “Programa Casa da Mulher Brasileira” no município. De autoria do governo federal, o dispositivo em questão facilita o acesso de mulheres e vítimas a serviços especializados, a fim de potencializar o enfrentamento da violência, a promoção do empoderamento da mulher e a autonomia econômica, ao centralizando trabalhos de acolhimento e triagem e oferecendo acesso fácil a serviços como apoio psicossocial, Juizados, Ministério Público e Defensoria Pública.



Outras iniciativas

Como forma de evidenciar o trabalho já feito na cidade, a dupla destacou ainda outras iniciativas voltadas à causa, exemplificando a atividade da Patrulha Maria da Penha, grupamento da Guarda Civil Municipal (GCM) especializado no suporte às mulheres; a atuação direta do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher (CMDM) na cidade; e a presença de uma Delegacia de Defesa da Mulher junto com a Sala Rosa.