Lance Livre 28-06-2020

PSD

O PSD, cujo líder máximo no Alto Tietê tem o deputado federal Marco Bertaiolli, aguarda uma definição do deputado estadual Estevam Galvão de Oliveira (DEM), para decidir qual será o apoio nas eleições deste ano.

Aviso

Bertaiolli já avisou: O PSD vai caminhar, em Suzano, com quem o deputado Estevam definir. Trata-se de um cumprimento de acordo político, feito bem antes do início do processo eleitoral em Suzano.

Sem definição

O próprio Estevam Galvão ainda não definiu se vai ou não disputar as eleições em Suzano ou quem deve apoiar. Por enquanto, o DEM tem como pré-candidato Jorginho Romanos, que é o coordenador da União Democrática de Suzano (UDS).

Ano eleitoral

Em ano eleitoral, partidos políticos de Suzano tentam se articular para a disputa. No entanto, começam a ver que, neste ano, há dificuldades em montar chapas de vereadores.

Sem alianças

É que, em 2020, será a primeira eleição que os partidos não poderão fazer alianças para disputar as câmaras municipais.

Votos

Antes, os votos dados a todos os partidos da aliança eram levados em conta no cálculo para a distribuição das vagas.

30%

Cada partido deverá também reservar a cota mínima de 30% das candidaturas para mulheres.

O que é preciso?

Para se candidatar a algum dos cargos, é preciso, essencialmente, ter 21 anos para prefeito ou vice e 18 anos para vereador, e ser filiado a um partido político, este que deverá registrar seu estatuto no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) até seis meses antes do pleito.

Propaganda

eleitoral

Os pré-candidatos nas eleições deste ano na região também já sabem que a propaganda eleitoral será permitida somente após o dia 15 de agosto, desde que não envolva o pedido explícito de voto (a lei não considera propaganda eleitoral antecipada o anúncio de pré-candidatura ou a exaltação pelo pré-candidato de suas qualidades pessoais).