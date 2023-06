LANCE LIVRE 28-06-2023

PSD de Suzano

O PSD de Suzano anuncia nesta quarta-feira (28) o ex-vereador Maurício Abrão como presidente do diretório municipal. O evento será às 15 horas na sala de reuniões da Câmara de Suzano.



Filiação

O vereador Denis Claudio da Silva (União Brasil) será um dos integrantes do partido. Ele vai se filiar ao PSD.



Bertaiolli

No Alto Tietê, um dos principais expoentes do PSD é o deputado federal Marco Aurélio Bertaiolli, cujo partido vai compor o grupo político do atual prefeito Rodrigo Ashiuchi (PL).



André do Prado recebe ex-presidente Bolsonaro

O deputado estadual e presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp), André do Prado (PL), recebeu, esta semana, o ex-presidente da República e presidente de honra do PL, Jair Bolsonaro.



Boy

Ele chegou na Alesp acompanhado do presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, o Boy, e do presidente estadual do PL, Tadeu Candelária.



Atuação do partido

A conversa foi sobre a atuação do partido e os projetos para o Estado. “Foi uma reunião muito produtiva e proveitosa, na qual pudemos trocar ideias e experiências sobre os desafios que enfrentamos na política e na gestão pública”, disse André do Prado.



Reforma Tributária

Um outro assunto foi sobre o projeto de Lei, em Brasília, que propõe uma reforma tributária que “vai prejudicar o poder de investimento de São Paulo”, disse André do Prado.