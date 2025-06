LANCE LIVRE 28-06-2025

Suzano recebe comitiva de São Sebastião

A Secretaria de Esportes e Lazer de Suzano recebeu a visita institucional de uma comitiva da Secretaria de Esportes da Prefeitura de São Sebastião, cidade do litoral norte do Estado.



Complexo Poliesportivo

O encontro ocorreu no Complexo Poliesportivo Paulo Portela, o Portelão, no Centro, e teve como foco principal o intercâmbio de experiências voltadas ao fortalecimento das políticas públicas no segmento.



Participação

A reunião contou com a presença do diretor da pasta suzanense, Rodolfo de Matteu; do secretário de Esportes de São Sebastião, Ubiratan Nascimento Mourão; do diretor administrativo da cidade, Danilo Dias; do professor de atividades esportivas Alexandre Lima; e do membro do Conselho Municipal de Desporto (CMD) de Suzano e presidente da Liga Suzanense de Futebol de Salão, Sérgio Squillace.



Objetivo

O objetivo do encontro foi compartilhar estratégias, mecanismos e estruturas que vêm sendo adotados em Suzano para alavancar o desenvolvimento do esporte em nível municipal.



Debates

Durante a reunião, foram debatidos temas centrais como o funcionamento do CMD, as diretrizes do Fundo Municipal de Esportes e os processos para a formalização de parcerias com entidades do terceiro setor por meio de Termos de Colaboração, Termos de Fomento e Acordos de Cooperação.



Legislação em pauta

A legislação também esteve em pauta, com um aprofundamento sobre a aplicação prática das leis de incentivo ao esporte nos municípios. Outro momento de destaque foi a apresentação do convênio das escolinhas esportivas.