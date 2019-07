Lance Livre 28-07-2019

Acessibilidade

nas eleições

A acessibilidade para os eleitores com deficiência ou mobilidade reduzida será importante nas eleições de 2020.

Pensamento

A Justiça já está pensando em garantir condições para quem vai votar.

Parceria

Na semana passada, uma parceria firmada entre o Tribunal Regional Eleitoral (TRE-SP), o Governo de São Paulo e o Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB) permitirá a promoção de ações voltadas aos eleitores com deficiência ou mobilidade reduzida para levar informação e aumentar a conscientização sobre a importância do voto.

TRE-SP

O presidente do TRE-SP, des. Carlos Eduardo Cauduro Padin, o governador de São Paulo, João Doria, e o presidente do Comitê Paralímpico Brasileiro, Mizael Conrado, assinaram Termo de Cooperação Técnica com esse objetivo no Palácio dos Bandeirantes.

Assinatura

A assinatura coincidiu com a realização, na capital, dos Jogos Paralímpicos Universitários Brasileiros, de 24 a 27 de julho.

Voto Acessível

A primeira ação conjunta já está em curso: o projeto Voto Acessível, que aproveita o evento esportivo para divulgar vídeos de orientação a esse importante segmento do eleitorado.

Valores por

partidos em

todo o País

Nos primeiros seis meses deste ano, os partidos devidamente registrados no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e que alcançaram a cláusula de barreira receberam do Fundo Partidário, em conjunto, um total de R$ 437,47 milhões, sendo R$ 393,62 milhões correspondentes a dotações orçamentárias e R$ 43,84 milhões referentes a multas e penalidades pecuniárias determinadas pela Justiça Eleitoral.

Recursos

Os recursos inicialmente previstos no duodécimo (cota mensal) são diferentes dos efetivamente distribuídos, uma vez que alguns partidos tiveram descontos relativos a multas e a bloqueios.