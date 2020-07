Lance Livre 28-07-2020

Condemat

Prefeitos do Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê (Condemat) estão de olho nas mudanças anunciadas ontem pelo governador paulista João Doria (PSDB) sobre o plano de flexibilização da quarentena.

Mudanças nas regras

Ontem, o governador anunciou mudanças nas regras do chamado Plano São Paulo. A principal alteração permite que regiões com taxa de ocupação abaixo dos 75% nos leitos de UTI para Covid-19 entrem na fase 4 verde, enquanto o índice previsto anteriormente era de menos de 60%.

Alteração

A alteração facilita que os municípios façam o remanejamento dos leitos exclusivos de Covid-19 para outros pacientes sem mudarem de fase no plano.

Fase verde

Na prática, a mudança ainda não coloca o Alto Tietê na fase verde.

Campanha contra as Fake News

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) estreará uma nova campanha de combate à desinformação com a mensagem “Se for fake news, não transmita”.

Objetivo

O objetivo é abordar a disseminação de notícias falsas no dia a dia da sociedade, com ênfase no impacto negativo desse fenômeno nos processos democrático e eleitoral brasileiros, bem como na vida dos cidadãos.

Melhores deputados

Os deputados que disputam o Prêmio Congresso em Foco estão fazendo uma intensa campanha nas redes sociais para levar o concurso. Estão em disputa as categorias gerais “Melhores na Câmara” e “Melhores no Senado” e as especiais “Defesa da Educação”, promovida organização não governamental Todos pela Educação, e “Clima e Sustentabilidade”, apoiada pelo Instituto Democracia e Sustentabilidade (IDS). A informação é do portal Congresso em Foco.

Última semana

A votação entra na última semana, que vai até a próxima sexta-feira (31). A 13ª edição do Prêmio Congresso em Foco já recebeu mais de 600 mil votos, indica a quarta parcial atualizada na tarde da última sexta-feira (24).