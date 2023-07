LANCE LIVRE 28-07-2023

Seminário de Gestão Pública

A Prefeitura de Suzano foi homenageada durante o 12º Seminário de Gestão Pública Fazendária (SGESP) em Ribeirão Preto.



Destaque

A cidade é destaque no encontro por receber um diploma da Associação das Secretarias Municipais de Finanças do Estado de São Paulo (Assefin-SP), em função de sua participação no ato de fundação da entidade, em 2019, seis anos após a criação da mesma como Fórum Permanente. As informações são da Secretaria de Comunicação Pública (Secop).



Itamar Viana

O secretário municipal de Planejamento e Finanças, Itamar Viana, representou o Poder Executivo suzanense no evento, que ainda contou com as presenças do ministro do Tribunal de Contas da União (TCU), Augusto Nardes, e do dirigente do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCE-SP), Sérgio Rossi, além de auditores da Secretaria da Receita Federal do Brasil, servidores da Secretaria do Tesouro Nacional. palestrantes do Conselho Regional de Contabilidade (CRC-SP), e dos secretários municipais de Finanças de Mogi das Cruzes, Ricardo Abílio, e de Arujá, Caio Cesar Vieira de Araújo.



Especialistas no ‘Suzano do Amanhã + 5’

Foram confirmadas a participação de especialistas em planejamento urbano para integrar o seminário “Suzano do Amanhã + 5”, cuja realização ocorre em 7 e 8 de agosto. Os integrantes da conferência que debaterá os avanços possíveis com a revisão do Plano Diretor (lei complementar nº 312/2017) incluem autoridades municipais e referências acadêmicas do Brasil e da Europa. As inscrições são gratuitas e seguem disponíveis no bit.ly/suzanodoamanha.



Confirmados

Estão confirmados Andreas Matzarakis, Eduardo Alberto Cuscé Nobre, Laura Lúcia Vieira Ceneviva, Loyde Vieira de Abreu-Harbich, Matheus de Vasconcelos Casimiro, Eliene Corrêa Rodrigues Coelho, Zaida Muxí Martínez, Josep Maria Montaner, Vital Didonet, Rodrigo Mindlin Loeb, Renata Fragoso Coradin e Ana Gabriela Godinho Lima.