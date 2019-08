Lance Livre 28-08-2019

Dia Nacional

do Psicólogo

O prefeito de Suzano, Rodrigo Ashiuchi, participou ontem do evento em celebração ao Dia Nacional do Psicólogo, realizado pela Secretaria Municipal de Administração no Cineteatro Wilma Bentivegna.

Nova sede do NAS

Na oportunidade, a pasta descerrou a placa da nova sede do Núcleo de Acompanhamento aos Servidores (NAS), cujo nome é em homenagem póstuma à psicóloga social Juçara Brochado.

Espaço

O espaço, que fica no subsolo da Paço Municipal Firmino José da Costa, tem como objetivo melhorar a qualidade de vida e as condições de trabalho dos funcionários, em especial daqueles que se afastaram por mais de sete dias de suas funções por questões de saúde mental.

Secretária de

Administração

Segundo a secretária municipal de Administração, Cíntia Renata Lira, além da etapa de acompanhamento interno, o NAS também vem realizando ações nos ambientes de trabalho de forma preventiva, com atividades de grande alcance envolvendo os servidores, como palestras, seminários e cursos de capacitação.

Workshop

do Condemat

Com 11 cidades e o maior contingente populacional depois da Capital, o Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê (Condemat) é um dos convidados do workshop “Consórcios intermunicipais para gestão e gerenciamento de resíduos sólidos: experiências e alternativas”, que a Secretaria de Estado de Infraestrutura e Meio Ambiente (SIMA) promove amanhã, em São Paulo.

Realização

Realização do Comitê de Integração de Resíduos Sólidos, o workshop tem o objetivo de discutir as iniciativas regionais na busca de soluções para os problemas que os resíduos sólidos geram nos municípios, assim como as dificuldades e os avanços.

Evento

O evento será das 9 às 17 horas e o painel do Condemat está marcado para 10 horas, com as participações do prefeito de Guararema, Adriano Leite, e do coordenador da Câmara Técnica (CT) de Gestão Ambiental, Daniel Teixeira de Lima.