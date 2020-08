Lance Livre 28-08-2020

Plataforma

do Seade

O Seade disponibiliza em seu site uma plataforma interativa de consulta de dados sociais, econômicos e demográficos para municípios e diferentes regiões do Estado de São Paulo.

Painel

Trata-se do Seade Painel que pode ser consultado no link https://painel.seade.gov.br/

As informações estão dispostas em painéis com gráficos, tabelas e mapas, agrupados em três temas: Demografia, Economia e Social. Além dos painéis, também estão disponíveis as bases de dados, dicionários de variáveis e um anexo metodológico.

Demografia

No tema Demografia, os painéis mostram dados da população paulista em 2020, que podem ser visualizados por município, região administrativa e departamento regional de saúde. Seu conteúdo inclui informações sobre sexo, idade, grau de urbanização, densidade demográfica e habitantes por domicílio.

Economia

Em Economia, os painéis trazem as séries históricas do Produto Interno Bruto (PIB) estadual e municipal (2002 a 2019), detalhando taxas anuais de crescimento, índice de volume, estrutura e distribuição por setor de atividade. Há também um ranking do PIB municipal, com consultas por município, região administrativa e porte de população.

Delegacia 24 horas

A Câmara de Mogi das Cruzes aprovou moção que apela ao Governo do Estado de São Paulo a volta do funcionamento integral das delegacias 24 horas.

Insatisfação

O vereador Clodoaldo Moraes, autor da iniciativa fez o uso da palavra para demonstrar insatisfação com o fechamento dos equipamentos.

"A delegacia permanecer fechada em Jundiapeba aos finais de semana e nos períodos noturnos é um absurdo, pois é um dos bairros mais populosos da cidade, assim como Brás Cubas e Cesar de Souza", afirmou Moraes.

Pandemia

Segundo a Câmara, por conta da pandemia o governador João Doria reduziu o tempo de funcionamento e fechou algumas delegacias de bairro que funcionavam 24h.