Lance Livre

LANCE LIVRE 28-08-2025

28 agosto 2025 - 05h00Por editoracao

Tabela do  SUS Paulista 
O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, anunciou nesta terça-feira (26) a inclusão dos hospitais municipais na Tabela SUS Paulista.  
 
Lançamento 
A medida, lançada durante o 67º Congresso Estadual de Municípios, em São Paulo, contempla cerca de 100 hospitais de mais de 70 cidades, incluindo o Alto Tietê, atendendo a um pleito histórico dos municípios e fortalecendo o financiamento da atenção especializada.
 
Iniciativa 
A iniciativa inédita no País se soma ao IGM SUS Paulista (Incentivo à Gestão Municipal), programa que financia a Atenção Básica em todos os municípios do Estado. 
 
Consolidação 
Segundo o governo estadual, desta forma, São Paulo consolida uma estratégia integrada de financiamento, garantindo recursos tanto para a atenção primária em saúde, quanto para a atenção especializada e hospitalar. 
 
Repasse do ICMS 
A Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo (Sefaz-SP) realizou, nesta terça-feira (26), a transferência de R$ 1,82 bilhão aos 645 municípios paulistas, incluindo as cidades do Alto Tietê. 
 
Terceiro 
Este é o terceiro repasse de ICMS relativo a agosto e se refere aos valores arrecadados entre os dias 18 e 22/8, já com desconto do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb). 
 
R$ 1,27 bilhão 
Os municípios já haviam recebido R$ 1,27 bilhão nos dois repasses anteriores, realizados em 12 e 19 de agosto. 