Lance Livre 28-09-2018

Demandas

ao governador

O Consórcio de Desenvolvimento do Alto Tietê (Condemat) tem lista de reivindicações a fazer para o próximo governador de São Paulo no ano que vem.

Grande

expectativa

A grande expectativa, mesmo antes das eleições se definirem, é de que um grupo de prefeitos das cidades do Alto Tietê, comandado pelo prefeito Rodrigo Ashiuchi (PR), possa ser recebido no Palácio dos Bandeirantes.

Vozes

O prefeito de Suzano, que é o presidente do Condemat, tem se empenhado para tentar fazer com que as “vozes dos prefeitos sejam ouvidas”.

Cid Cury

A Câmara de Suzano aprovou o projeto de decreto legislativo, de autoria do vereador Rogério Gomes do Nascimento (PRP), o Rogério da Van, que confere a “Medalha Antônio Marques Figueira” a Rosvaldo Cid Cury.

Fadul

Também foi aprovado projeto, de autoria do vereador Leandro Alves de Faria (PR), o Leandrinho, que concede a “Medalha Nelson Mandela” a Oswaldo dos Santos, o Fadul.

Um minuto

de silêncio

Os vereadores fizeram, na sessão da Câmara desta semana, um minuto de silêncio em homenagem póstuma ao judoca suzanense Marco Aurélio Trinca, tetracampeão mundial de judô, que faleceu esta semana.

Juramento

à Bandeira

O Tiro de Guerra de Suzano realizou a solenidade de entrega de Certificado de Dispensa de Incorporação (CDI) aos cidadãos da classe de 2000 e anteriores do Serviço Militar Obrigatório no município.

480 jovens

Participaram do evento 480 jovens que, na ocasião, prestaram Juramento Solene à Bandeira do Brasil e entoaram o Hino Nacional.

Entrada das

bandeiras

A cerimônia teve início com a entrada das bandeiras pelo Tiro de Guerra de Suzano.