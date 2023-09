LANCE LIVRE 28-09-2023

‘Trajetória

Literária’

A Secretaria de Cultura de Suzano, em parceria com a Associação Cultural Literatura no Brasil (ACLB), promove nesta quinta-feira (28) mais uma edição do projeto “Trajetória Literária”.



Atividade

A atividade ocorrerá gratuitamente no Cineteatro Wilma Bentivegna (Rua Paraná, 70 - Jardim Paulista), às 20 horas, e será mediada pelo escritor Ademiro Alves de Souza, o Sacolinha.



Ana Maria Mendes

Para esta edição o evento contará com a presença da escritora Ana Maria Mendes, a Arquelana, de 22 anos, autora de diversas comédias românticas. Desde sua estreia no mundo das letras, em 2021, ela já publicou de forma independente os livros “Realidade Paralela” e “Aparentemente Noivos”. Além destas obras, a autora também escreveu o romance “Operação Paddock”, narrativa que aborda temas como amor, família e superação, e traz a história de Petra Magnólia Brown, uma piloto de Fórmula 2.



Time de Juniores

O prefeito Eduardo Boigues (PP) anunciou um time de futebol juniores para Itaquá. “Teremos um time de jovens talentos para levar o nome de Itaquá em campeonatos nacionais e sul-americanos, além da tradicional Copa SP de Futebol Jr”, disse o prefeito pelas redes sociais.



Receita de Suzano

Informações compartilhadas durante a audiência pública revelam que a receita total de Suzano realizada até 31 de agosto soma R$ 975 milhões. O valor representa 62,35% da receita prevista para o ano de 2023, que é de R$ 1,5 bilhão. Já a despesa liquidada até 31 de agosto chegou a R$ 739,4 milhões. Este montante representa 51,83% da dotação atualizada para o ano de 2023, que é de R$ 1,42 bilhão.